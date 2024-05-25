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Памятник Жириновскому может появиться в Севастополе

ЛДПР намерена открыть памятник основателю партии Жириновскому в Севастополе

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Илья Питалев/РИА Новости

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) намерена открыть памятник своему основателю Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий, передает Telegram-канал ЛДПР.

Слуцкий провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Они обсудили вопросы взаимодействия с партией и планы по открытию в Севастополе памятника.

«В Севастополе появится прекрасный памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому, герою нашего времени, гениальному политику, который силой интеллекта мог предсказать будущее, который много работал в интересах Севастополя и севастопольцев», — сказал он.

По словам председателя ЛДПР, «такая память» органично впишется в городскую среду.

В марте Слуцкий принял участие в церемонии закладки памятного камня Владимиру Жириновскому. Монумент будет посвящен победе ЛДПР на выборах в 1993 году, его установят в усадьбе Гребнево в Щелково Московской области.

Ранее депутат Свинцов заявил, что украинских школьников призвали атаковать памятник Жириновскому в Minecraft.

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