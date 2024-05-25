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Большинство предприятий ВПК России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ

Путин: большинство оборонных предприятий РФ в срок выполняют гособоронзаказ

Большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ) . С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК), чьи слова передает ТАСС.

«Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа», — отметил глава государства.

Среди приоритетных направлений ВПК Путин перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Согласно информации российского лидера, по некоторым позициям заводы работают даже с опережением графика, что положительно сказывается на увеличении объема производства. Так, рост выпуска ракетно-артиллерийского оружия превысил 22%, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки составил 15%, снарядов и средств поражения — 14%, авиатехники и беспилотников — 4%.

«Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас», — резюмировал президент.

В июне Путин заявил, что планы по повышению потенциала ВПК России будут реализованы в полном объеме на отечественной научной и производственной базе.

Ранее Путин рассказал о работе «народного ВПК».

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