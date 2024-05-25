Решение об отмене гола «Краснодара» в матче с «Динамо» назвали верным

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин согласился с решением отменить гол «Краснодара» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Есть офсайдные линии, сложно им не доверять», — сказал Лапочкин.

На 32-й минуте поединка Джон Кордоба с передачи Виктора Са поразил ворота соперников. Однако гол был отменен из-за того, что Кордоба оказался в положении «вне игры». На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. «Краснодар» впереди, Кордоба забил.

«Динамо» имеет в активе 56 баллов. У «Краснодара» — на три очка меньше. При равенстве баллов будут учитываться личные встречи — в первом туре чемпионата «быки» переиграли соперников со счетом 3:1. Для победы в чемпионате России «Динамо» достаточно сыграть вничью.

Также на чемпионство претендует «Зенит». В активе команды после 29-го тура было 54 балла, и команда сражается на домашнем поле с «Ростовом». Счет в поединке не открыт. «Газета.Ru» также ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее полиция задержала фаната «Динамо» перед игрой с «Краснодаром».