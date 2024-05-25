Путин призвал к созданию эффективной экономики ВС РФ

Президент России Владимир Путин призвал выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством предприятий ОПК, сообщает РИА Новости.

«Важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил.<...> С тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», – сказал

Путин, отметив, что выделенные на оборону средства должны не только эффективно расходоваться, но и в целом вписываться в экономику.

Президент указал, что экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом.

Он также напомнил, что им был принят ряд решений, которые должны повлиять на эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону СВО.

До этого Путин заявил, что Россия должна оставаться все время на шаг впереди противника, чтобы заручиться собственной победой. По словам российского лидера, Вооруженным силам страны нужно опережать украинскую армию все время, и «тогда победа будет гарантирована».

Ранее Путин анонсировал наращивание потенциала ВПК РФ на отечественной базе.