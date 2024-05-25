Страны G7 хотят усилить санкции для снижения прибыли России от энергетики

Страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов. Об этом говорится в проекте заявления, подготовленном по итогам встречи министров экономики и финансов стран «семерки», пишет Agence France-Presse.

В этом контексте министры договорились «нацелиться на доходы России в сфере энергетики и будущие возможности по добыче» энергоресурсов, сообщает издание.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет антироссийских санкций.

Как сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник, главы МИД государств ЕС утвердят на этой встрече новый санкционный режим «по нарушениям прав человека» в России, «а также список лиц, которые попадут в него».

Незадолго до этого Южная Корея ввела санкции против двух российских судов.

Ранее на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.