В Госдуме назвали причины массовой драки в Одессе

Массовая драка в Одессе между военными и гражданскими лицами произошла из-за мобилизации и связанными с ней мероприятиями. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман в интервью NEWS.ru.

«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как ее называют, «могилизация»», — заявил Вассерман, добавив, что многие одесситы не хотят воевать за Украину.

Парламентарий также напомнил, что украинские военные еще с 2014 года привыкли действовать жестко по отношению к гражданскому населению, поэтому самые разные противоречия могли привести к драке с участием большого числа людей. Украинские военнослужащие, по словам Вассермана, «не видят ничего плохого в грабежах и избиениях» в Одессе.

Накануне в Одессе на юге Украины произошла массовая драка гражданского населения с военными. Инцидент произошел в курортном районе Аркадия. Число участников оценивается в несколько десятков, при этом большая часть из них — гражданские.

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