Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали причины массовой драки в Одессе

Вассерман: массовая драка с военными в Одессе произошла из-за мобилизации

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Массовая драка в Одессе между военными и гражданскими лицами произошла из-за мобилизации и связанными с ней мероприятиями. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман в интервью NEWS.ru.

«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как ее называют, «могилизация»», — заявил Вассерман, добавив, что многие одесситы не хотят воевать за Украину.

Парламентарий также напомнил, что украинские военные еще с 2014 года привыкли действовать жестко по отношению к гражданскому населению, поэтому самые разные противоречия могли привести к драке с участием большого числа людей. Украинские военнослужащие, по словам Вассермана, «не видят ничего плохого в грабежах и избиениях» в Одессе.

Накануне в Одессе на юге Украины произошла массовая драка гражданского населения с военными. Инцидент произошел в курортном районе Аркадия. Число участников оценивается в несколько десятков, при этом большая часть из них — гражданские.

Ранее на Украине медика перепутали с военкомом и побили.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами