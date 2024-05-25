Не только Гэндальф: самые яркие роли сэра Иэна Маккеллена
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Иэн Маккеллен, 2015 год
“Скандал” (1989)
Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся в начале 60-х. Военный министр Великобритании Джон Профьюмо (Иэн Маккеллен) вынужден уйти в отставку из-за своей связи с девушкой по вызову Кристин Килер (Джоан Уолли-Килмер), которая параллельно была в интимных отношениях с военно-морским атташе СССР в Лондоне.
“Ричард III” (1995)
“Ричард III” – первый большой фильм Иэна Маккеллена, в котором он не только сыграл главную роль, но и сам написал сценарий. Действие шекспировской пьесы Маккеллен перенес из XV века в 1930-е годы – период кризиса британской монархии и распространения идей фашизма. Примечательно, что актер работал над сценарием во время гастролей со спектаклем, в котором он играл Ричарда III. Большого коммерческого успеха картина не имела, но была удостоена “Серебряного медведя” за режиссуру и двух премий BAFTA. Одну из ролей в проекте исполнил молодой Роберт Дауни – младший.
“Распутин” (1996)
Действие картины начинается в 1991 году, когда во время раскопок были обнаружены останки царской семьи, а затем переносится в прошлое – во времена царствования Николая II (Иэн Маккеллен). Дальше рассказ ведется от лица царевича Алексея, которого Григорий Распутин (Алан Рикман) лечил от гемофилии. За роль Николая II Маккеллен был номинирован на премию “Эмми” и получил “Золотой глобус”.
“Боги и монстры” (1998)
Биографическая драма Билли Кондона рассказывает о бывшем морском пехотинце (Брендан Фрейзер), который устраивается садовником к ворчливому и одинокому пожилому мужчине (Иэн Маккеллен). Впоследствии молодой человек узнает, что его работодатель не кто иной, как Джеймс Уэйл, – знаменитый кинорежиссер и создатель фильмов о Франкенштейне. За роль Уэйла Маккеллен был номинирован на “Оскар”, но уступил статуэтку Роберто Бениньи.
“Способный ученик” (1998)
В основу сценария картины легла одноименная повесть Стивена Кинга из сборника “Четыре сезона”. Фильм рассказывает историю странных взаимоотношений американского школьника Тодда Боудена (Брэд Ренфро) и скрывающегося от возмездия нацистского преступника Курта Дюссандера (Иэн Маккеллен). Роль в “Способном ученике” принесла Маккеллену несколько престижных кинонаград, в том числе премию “Сатурн”, и дружбу с режиссером Брайаном Сингером, который позже пригласит актера сняться в блокбастере “Люди Икс”.
Франшиза “Люди Икс”
В экранизации комиксов Marvel “Люди Икс” Иэн Маккеллен предстал в образе мутанта и суперзлодея Эрика Леншерра, более известного как Магнето. В детстве герой Маккеллена пережил Холокост и открыл в себе способность манипулировать металлом, а когда вырос – провозгласил себя Магнето и объявил войну человечеству, став террористом номер один. В общей сложности актер сыграл персонажа в четырех фильмах франшизы.
Франшизы “Властелин колец” и “Хоббит”
Во время съемок в “Людях Икс” Иэн Маккеллен получил от Питера Джексона предложение поучаствовать в его картине “Властелин колец: Братство кольца”. Изначально режиссер видел в роли Гэндальфа Серого сэра Шона Коннери, но тот отказался. За роль доброго волшебника Маккеллен получил награду Гильдии киноактеров США, был номинирован на премии “Оскар” и BAFTA. Актер также сыграл Гэндальфа (уже Белого) в двух сиквелах картины – “Властелин колец: Две крепости” (2002) и “Властелин колец: Возвращение короля” (2003), а затем вернулся к роли волшебника в трилогии “Хоббит” (2012, 2013, 2014).
“Король Лир” (2008)
“Король лир” 2008 года – экранизация театральной постановки одноименной трагедии Уильяма Шекспира, где Иэн Маккеллен предстает в своей естественной среде: на сцене британского театра. За роль монарха в изгнании, который мучается из-за предательства собственных детей, артист был номинирован на премию “Эмми”.
“Мистер Холмс” (2015)
После успешного сотрудничества в “Богах и монстрах” режиссер Билли Кондон пригласил Иэна Маккеллена в свой новый фильм “Мистер Холмс”, в основу которого лег роман Митча Каллина “Пчелы мистера Холмса”. По сюжету знаменитый сыщик давно отошел от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой. Но тайны прошлого не дают ему покоя, и тогда он решает раскрыть дело, из-за которого ушел в отставку 30 лет назад. За роль престарелого Шерлока Холмса Иэну Маккеллену пророчили как минимум номинацию на премию “Оскар”, но этого, увы, не произошло.
Иэн Маккеллен, 1965 год
Британский актер Иэн Маккеллен родился 25 мая 1939 года в Бернли. Его отец работал инженером-строителем, а также читал религиозные проповеди, поэтому воспитывал сына в строгости. Когда мальчику было три года, родители привели его в Манчестерскую оперу на «Питера Пэна» – с тех пор Иэн буквально влюбился в театр.
В школьные годы Маккеллен участвовал в любительских театральных постановках, а когда ему исполнилось 18 лет, выиграл стипендию в колледже Святой Екатерины в Оксфорде, спродюсировав номер для своего друга – английского актера Дерека Джекоби.
Широкое признание Иэн Маккеллен получил в 1960-1970 годы, сыграв практически во всех пьесах шекспировского репертуара, но мировую славу снискал лишь в нулевых, когда снялся в крупнобюджетных международных кинопроектах «Люди Икс» и «Властелин колец».
За годы творческой карьеры Иэн Маккеллен сыграл более чем в 70 театральных постановках и снялся более чем в 130 картинах. В 1979 году артист получил звание командора ордена Британской империи, а в 1991-м – звание рыцаря за свой вклад в кинематографическое и театральное искусство.
К юбилею Иэна Маккеллена «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.