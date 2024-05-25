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Не только Гэндальф: самые яркие роли сэра Иэна Маккеллена

Актеру Иэну Маккеллену исполнилось 85 лет

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Британский актер Иэн Маккеллен родился 25 мая 1939 года в Бернли. Его отец работал инженером-строителем, а также читал религиозные проповеди, поэтому воспитывал сына в строгости. Когда мальчику было три года, родители привели его в Манчестерскую оперу на «Питера Пэна» – с тех пор Иэн буквально влюбился в театр.

В школьные годы Маккеллен участвовал в любительских театральных постановках, а когда ему исполнилось 18 лет, выиграл стипендию в колледже Святой Екатерины в Оксфорде, спродюсировав номер для своего друга – английского актера Дерека Джекоби.

Широкое признание Иэн Маккеллен получил в 1960-1970 годы, сыграв практически во всех пьесах шекспировского репертуара, но мировую славу снискал лишь в нулевых, когда снялся в крупнобюджетных международных кинопроектах «Люди Икс» и «Властелин колец».

За годы творческой карьеры Иэн Маккеллен сыграл более чем в 70 театральных постановках и снялся более чем в 130 картинах. В 1979 году артист получил звание командора ордена Британской империи, а в 1991-м – звание рыцаря за свой вклад в кинематографическое и театральное искусство.

К юбилею Иэна Маккеллена «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.

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