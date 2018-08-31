В ДНР после убийства Захарченко объявлен план «Перехват»
Заместитель командующего оперативного командования республики Эдуард Басурин заявил, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко введен план «Перехват». Об этом сообщает РИА «Новости».
Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.
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«Введен план «Перехват». Въезды и выезды из Донецка закрыты», — сказал Басурин.
Власти России и самопровозглашенной республики расценивают произошедшее как теракт.
Ранее стало известно, что Донецк закрыт для въезда и выезда после теракта.