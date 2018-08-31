В ДНР после убийства Захарченко объявлен план «Перехват»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/387/11938387/upload-RIAN_5622227.HR-pic905-895x505-71480.jpg">

Заместитель командующего оперативного командования республики Эдуард Басурин заявил, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко введен план «Перехват». Об этом сообщает РИА «Новости».

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Реклама

«Введен план «Перехват». Въезды и выезды из Донецка закрыты», — сказал Басурин.

Власти России и самопровозглашенной республики расценивают произошедшее как теракт.

Ранее стало известно, что Донецк закрыт для въезда и выезда после теракта.