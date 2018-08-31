В УФСИН рассказали об обучении сестер Хачатурян в школе при СИЗО

Двое из сестер Хачатурян — Ангелина и Мария, — которые на момент задержания не окончили общеобразовательную школу, с 1 сентября продолжат учиться в школе при СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова.

Как отмечается, на момент ареста Ангелина и Мария Хачатурян учились в 11-м классе, им предстоит продолжит обучение в СИЗО. Их старшая сестра Кристина была на втором курсе медицинского колледжа.

Реклама

По словам Цыганкова, школа при СИЗО не является школой в привычном смысле слова.

«К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи» — сказал Цыганков.

Представитель УФСИН добавил, что всего с начала сентября к обучению в школе при СИЗО приступят три десятка арестантов, которые не успели получить аттестат на свободе.

Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу стороны защиты сестер и оставил их под арестом.