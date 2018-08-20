Недовольный пасынком севастополец забил его кувалдой, пока тот спал

Севастопольский пенсионер забил кувалдой 28-летнего пасынка, который, по его словам, употреблял наркотики и выносил ценные вещи из дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК.

«Между 59-летним отчимом и его 28-летним пасынком регулярно происходили ссоры на почве того, что молодой человек употреблял наркотики и в таком состоянии выносил ценные вещи из дома. После очередного конфликта вечером 18 августа текущего года, когда пасынок спал, хозяин дома нанес ему не менее четырех ударов кувалдой по голове. В результате от полученных повреждений молодой человек скончался на месте», — говорится в сообщении.

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В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Во время проверки показаний на месте пенсионер показал и рассказал следователям, как совершил преступление. Подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили следователи.

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