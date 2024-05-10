США обсудят с Нигером детали предстоящего вывода войск

Представители США в ближайшие дни обсудят с властями Нигера вопросы предстоящего вывода американских войск с территории этой африканской страны. Об этом со ссылкой на полученный из Пентагона ответ сообщает ТАСС.

В комментарии говорится, что американские власти уже объявили о намерении вывести войска из Нигера, осталось обговорить детали.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни состоятся встречи, на которых будет проработана логистика вывода войск в организованном порядке», — отметили в Пентагоне.

10 мая американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих в количестве одной тысячи человек.

Возможно, они будут переведены в Мали или Буркина-Фасо.

1 мая в столице Нигера подняли российские флаги, а издание The Hill назвало вывод войск США из Нигера крупной победой РФ.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере.