У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 70 километрах к северо-западу от населенного пункта Некокли», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,1.