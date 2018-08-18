Эрдоган заявил о готовности к созданию альтернативы проливу Босфор

Турецкая сторона занимается активной работой по подготовке строительства канала «Стамбул», который должен будет стать альтернативой проливу Босфор, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

«Протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», — сказал Эрдоган.

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Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде возглавляемой им правящей партии справедливости и развития Турции.

Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия моста султана Явуза Селима через Босфор в октябре 2017 года.