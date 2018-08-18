СК назвал причину жесткой посадки вертолета под Рязанью

Следователи рассматривают в качестве приоритетной версию о технической неисправности вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в Рязанской области, передает РИА «Новости».

«В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна. Пострадавшего пилота опросят с разрешения врачей», — говорится в сообщении.

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Ранее московское межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о начале доследственной проверки по факту жесткой посадки, которую совершил вертолет в Рязанской области.

Отмечается, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой планируется принять решение о дальнейших действиях.