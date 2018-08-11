Экс-замглавы одного из банков Москвы задержан по подозрению в хищении 800 млн рублей

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в Москве был задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей», — сказала Волк.

В частности, она рассказала, что, по версии следствия, подозреваемый вместе с другими лицами из числа руководителей и сотрудников банка заключил кредитные договоры с коммерческой организацией, после чего полученные заемщиком средства были перечислены на счета подконтрольных банку организаций. Злоумышленник не выполнил взятые обязательства по возврату денежных средств на расчетные счета заемщика и кредитора, в результате чего банку был причинен материальный ущерб в крупном размере.