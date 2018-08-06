МИД Британии назвал спекуляцией сообщения об экстрадиции по инциденту в Солсбери

В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что сообщения о планах властей страны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери являются спекуляцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД.

По его словам, данные сообщения являются «одним из образцов спекуляции».

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Он также отметил, что в настоящее время расследование инцидента в Солсбери продолжается.

Представитель МИД подчеркнул, что официальные заявления должны поступать от полиции.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что не получали от властей страны официальных обращений по поводу экстрадиции подозреваемых, связанных с отравлением в Солсбери.