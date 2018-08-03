СМИ уличили Украину в неправильном праздновании дня ВДВ

Издание Obozrevatel.ua обратило внимание на то, что на Украине отпраздновали день Воздушно-десантных войск вслед за Россией 2 августа, в то время как в стране этот праздник отмечается 21 ноября, передает

В частности, издание указывает на публикацию в социальных сетях сообщений, многие из которых были написаны на украинском языке и с символикой Украины, которые были приурочены именно к российскому варианту праздника.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду закон о переименовании Воздушно-десантных войск в Десантно-штурмовые войска Украины в конце ноября 2017 года, законопроект был принят депутатами Рады 5 апреля 2018 года.