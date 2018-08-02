В Кемерово в пятиэтажке произошел пожар

Кровля и чердак загорелись на площади 1,2 тысячи кв м в жилом пятиэтажном доме в Кемерово, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Пожарные вывели из задымленного помещения 12 человек, основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно еще до прибытия подразделений МЧС России. По оперативным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Возгорание в чердачном помещении произошло сегодня утром. Предварительно, площадь пожара 1,2 тысячи квадратных метров. Сгорела большая часть кровли, обрешетка», — говорится в сообщении.

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Всего возгорание тушили девять отделений пожарной охраны с использованием трех автолестниц, коммунальные службы смогли оперативно отключить здание от систем электро- и газоснабжения.

В Кемерово 25 марта 2018 года произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В результате замыкания электропроводки на верхнем этаже загорелась игровая зона, все коридоры и помещения заволокло едким дымом. Из-за несработавшей сигнализации люди в кинотеатрах узнали о пожаре слишком поздно. В результате погибли 60 человек, в том числе более 40 детей.