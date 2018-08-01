В Перу при столкновении двух поездов пострадали более 20 человек

В окрестностях Мачу-Пикчу в Перу столкнулись два туристических поезда, ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Об этом пишет El Comercio.

По данным издания, в результате столкновения поездов пострадали как минимум 23 человека.

Предварительной причиной ЧП называется акция протеста местного населения: митингующие перекрыли железнодорожные пути.

Ранее сообщалось, что в Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли 11 человек. Отмечалось, что инцидент произошел в регионе Аякучо, автобус упал в пропасть с высоты 100 м. Также сообщалось, что ранения получили более 50 человек.