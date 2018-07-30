Полиция Калининграда вернула владельцу самые крупные в Европе лосиные рога

Калининградские полицейские нашли похищенные у пенсионера из города Мамоново рога лося, признанные самыми большими в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Отмечается, что в полицию позвонил 66-летний пенсионер из Мамоново и сообщил, что неизвестный из подсобного помещения его дома похитил лосиные рога на деревянном медальоне. Стоимость похищенного имущества составила 400 тысяч рублей.

Реклама

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен и задержан подозреваемый, 31-летний ранее судимый горожанин. Он рассказал, что ему пришло в голову похитить ценное имущество своего знакомого с целью дальнейшей перепродажи. Выяснилось, что злоумышленник вынес лосиные рога и спрятал их в лесу в двух километрах от дома потерпевшего. Полицейские нашли и изъяли похищенные рога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса (кража, совершенная в крупном размере).