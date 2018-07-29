Полицейский в Киеве распылил газ в лицо журналисту Associated Press

Полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспондента агентства Associated Press Ефрема Лукацкого, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление самого журналиста.

«Когда снимаешь, очень трудно успеть среагировать на храбреца, брызгающего тебе в глаза газом. После чего реально слепнешь, что для фотографа совсем плохо. Храбрец в очках», — заявил Лугацкий.

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В свою очередь Национальный союз журналистов Украины осудил факт применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста, потребовал проведения немедленного служебного расследования.

Сообщается, что сотрудник полиции, несмотря на то, что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента. На месте журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач «скорой», который оказывал помощь всем пострадавшим. Вместе с тем сообщается, что он не подавал заявление в полицию.