В Таиланде поймали крокодила, 10 дней пугавшего туристов

В Таиланде поймали крокодила, 10 дней плававшего в море у курортного острова Пхукет, сообщает местная газета The Nation.

Крокодил, которого местные журналисты назвали Януи в честь места, где он впервые был замечен, был пойман на пляже Лайан. До этого несколько специальных отрядов 10 дней пытались поймать его, в том числе ведя наблюдение с помощью дронов. В итоге одной из таких групп при помощи местного рыбака удалось это сделать.

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Рептилию отправили в местный центр исследования и развития рыбных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Индонезии разъяренная толпа, желая отомстить за убитого мужчину, убила 300 крокодилов.