Полиция сообщила о стрельбе в торговом центре в Техасе

Полиция сообщила о стрельбе в торговом центре города Мак-Аллен в американском штате Техас, сообщает NBC News.

Местных жителей попросили не приближаться к зданию.

Позже в полиции опровергли информацию о стрельбе и пояснили, что грабители пытались разбить стекло в ювелирной лавке. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу нападавших.

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Ранее в результате стрельбы в доме престарелых в городе Робстаун, штат Техас, погибли три человека.

Отмечается, что среди погибших был нападавший. Его личность не раскрывается.