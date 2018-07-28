Кремль и мавзолей закроют из-за празднования 1030-летия Крещения Руси

Доступ посетителей в Кремль и в мавзолей Ленина будет ограничен в субботу, 28 июля, из-за мероприятий в честь 1030-летия Крещения Руси, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что церемония развода караулов на Соборной площади Кремля будет отмена.

«В связи с проведением 28 июля 2018 года торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — сообщает Федеральная служба охраны.

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Кроме того, с 9.30 до 14.00 будет закрыт для посетителей Московский Кремль.

Посетители также не будут допускаться в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.

Ранее настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Алипий (Светличный) прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что якобы князь Владимир крестил Украину, а не Русь.