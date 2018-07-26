Алтайская полиция поставила на учет убивших котенка школьниц

Правоохранительные органы Алтайского края поставили на учет двух несовершеннолетних девушек, которые зарубили топором котенка и выложили видеозапись убийства в интернет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

«В ходе проверки установлено, что видео записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края, личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, установлены», — сказал представитель.

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Он отметил, что в суд направлен материал о помещении учениц местной школы в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Представитель добавил, что на родителей девушек составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края начали сбор подписей с требованием наказать несовершеннолетнюю девушку, которая зарубила топором котенка.