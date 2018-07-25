Число погибших при теракте в Сирии возросло до 100 человек

Число погибших в серии терактов в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 100 человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ранены при взрыве 176 человек.

«Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены», — сообщил источник в местной полиции.

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Ранее сообщалось, что террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке «Исламское государство». Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.