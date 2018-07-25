В районе поиска пропавших туристов в Хакасии обнаружили погибшего

В Хакасии спасатели обнаружили тело в зоне поисков пропавших туристов, которые находились на опрокинувшемся катамаране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, это может быть тело одного из туристов, которых ищут спасатели на реке Она в Таштыпском районе Хакасии, где произошло ЧП с туристическим катамараном.

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Как рассказали в МЧС по республике Хакасия, пропавшие туристы приехали из Москвы и Пензы. В их числе было двое несовершеннолетних детей. Тургруппа не зарегистрировалась у спасателей перед тем, как отправиться в поход.

Также в МЧС сообщили, что плохие погодные условия не позволяют использовать авиацию при поисково-спасательных работах.

Ранее стало известно, что на реке Она в Хакасии произошло крушение катамарана с туристами.