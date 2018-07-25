Обнаружен пропавший в Сибири легкомоторный самолет

Спасатели обнаружили легкомоторный самолет Cirrus, который пропал при перелете из Новосибирска в Томск. Пилот самолета погиб, сообщает официальный сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Легкомоторный самолет Cirrus вылетел в Томск из новосибирского аэропорта Северный в 9.07 (5.07 мск). По пути он пропал.

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«В Заельцовском районе Новосибирска потерпел крушение легкий летательный аппарат, управляющий им пилот погиб», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, на борту находился только один человек — погибший пилот. Он же являлся владельцем самолета.

На поиски самолета МЧС отправило вертолет Ми-8, поисково-спасательная операция проводилась на территории Колыванского района Новосибирской области.

Ранее сообщалось о подробностях поисков пропавшего самолета.