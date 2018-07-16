Адвокат задержанной россиянки Бутиной обвинил минюст США в злоупотреблении законом

Адвокат Роберт Дрисколла, который защищает интересы задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты, а минюст США нарушает закон о регистрации иностранных агентов, передает РИА «Новости».

«Суть обвинений в обвинительном заключении раздута. Они представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан «сговор» с целью устроить дружеский ужин в ресторане «Бистро Бис» с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран — это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне», — заявил Дрисколла.

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По его словам, нет никаких данных, чтобы Бутина пыталась повлиять или подорвать какие-либо политические меры или закон США.

«Обвинительное заключение — просто злоупотребление законом об иностранных агентах, который задуман с целью наказать скрытую пропаганду, а не открытое и публичное общение иностранных студентов», — добавил Дрисколл.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».