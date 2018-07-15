Порошенко призвал «молиться, верить и бороться» за автокефалию УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине рано считать решенным вопрос об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает РИА «Новости».

По мнению украинского президента, Москва, претендующая на «материнство», препятствует получению УПЦ автокефалии, а сама в действительности является «дочерней».

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«Ситуация непростая. Противодействие — масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить — молиться, верить и бороться», — рассказал Порошенко.

При этом украинский президент отметил, что ряд политиков, «которых принято считать проукраинскими», в настоящий момент призывают не спешить с предоставлением УПЦ автокефалии.

Ранее сообщалось, что Порошенко в качестве аргумента в пользу предоставления УПЦ автокефалии рассказал, что князь Владимир крестил Украину.