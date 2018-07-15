При кораблекрушении у берегов Шанхая без вести пропали десять человек

Грузовое судно затонуло у восточных берегов Китая в районе Шанхая, после кораблекрушения десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

По имеющимся данным, грузовое судно «Шунцян 2», перевозившее 3 тыс. тонн катаной стали, столкнулось с другим судном и затонуло. В результате инцидента 13 членов экипажа грузового судна оказались за бортом, пока удалось спасти только троих.

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Как стало известно, в поисково-спасательной операции принимают участие десять патрульных судов, два буксира и два спасательных судна. Спасатели заявили, что продолжают поиски пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что неподалеку от острова Пхукет в Таиланде затонули два туристических судна, в результате кораблекрушения погибли не менее 40 человек.