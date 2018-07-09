Британский чрезвычайный комитет проведет встречу после смерти женщины от «Новичка»

Министр внутренних дел Великобритании проведет экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета после смерти женщины, отравившейся «Новичком» в Эймсбери. Об этом сообщает Reuters.

44-летняя Дон Стерджесс скончалась в больнице от отравления нервно-паралитическим газом под названием «Новичок» 8 июля. Отравившийся вместе с ней мужчина Чарли Роули по-прежнему остается в больнице Солсбери в критическом состоянии.

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Стерджесс и Роули были обнаружены 30 июня без сознания в британском городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, где четыре месяца назад тем же веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их удалось спасти.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на смерть женщины из Эймсбери. Также стало известно о реакции Кремля на смерть Стерджесс от «Новичка».