СМИ: певцу Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Сегодня днем 70-летний певец выступал в клубе «Академ джаз». Сразу после окончания выступления артист пожаловался на ухудшение состояния, ему вызвали врачей», — сказано в посте.

По данным канала, на сегодня у исполнителя был запланирован еще один концерт, однако его отменили.

СМИ напоминает, что в 2024 году у певца случился приступ стенокардии, в этот момент он находился в Москве, у себя домо. Тогда он с трудом говорил и жаловался на боли в сердце, утверждают журналисты.

В конце сентября прошлого года Владимир Кузьмин показал в соцсети фото с женой Екатериной Трофимовой в годовщину свадьбы, посвятив ей трогательный пост. Певица Алла Пугачева отреагировала на публикацию артиста, поздравив супругов с этим событием.

В 1980-х Пугачева состояла в романтических отношениях с Кузьминым. Вместе они записывали песни и выступали на сцене. После разрыва артисты поддерживают дружеские отношения. Экс-возлюбленные регулярно поздравляют друг друга с праздниками.

