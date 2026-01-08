Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

СМИ: певцу Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

SHOT: певцу Кузьмину потребовалась помощь медиков после концерта в Москве
Алексей Никольский/РИА Новости

Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Сегодня днем 70-летний певец выступал в клубе «Академ джаз». Сразу после окончания выступления артист пожаловался на ухудшение состояния, ему вызвали врачей», — сказано в посте.

По данным канала, на сегодня у исполнителя был запланирован еще один концерт, однако его отменили.

СМИ напоминает, что в 2024 году у певца случился приступ стенокардии, в этот момент он находился в Москве, у себя домо. Тогда он с трудом говорил и жаловался на боли в сердце, утверждают журналисты.

В конце сентября прошлого года Владимир Кузьмин показал в соцсети фото с женой Екатериной Трофимовой в годовщину свадьбы, посвятив ей трогательный пост. Певица Алла Пугачева отреагировала на публикацию артиста, поздравив супругов с этим событием.

В 1980-х Пугачева состояла в романтических отношениях с Кузьминым. Вместе они записывали песни и выступали на сцене. После разрыва артисты поддерживают дружеские отношения. Экс-возлюбленные регулярно поздравляют друг друга с праздниками.

Ранее Билан выпустил трек с ИИ-Снегурочкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580789_rnd_8",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+