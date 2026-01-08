Размер шрифта
В жилом доме на Урале частично обрушился потолок

В жилом доме в Магнитогорске частично обрушился потолок
Telegram-канал «Черное&Белое Магнитогорск»

На улице Пионерской в Магнитогорске произошло частичное обрушение потолка. Об этом сообщили в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Жительница дома сообщила, что вышла из ванной, а уже через 20 минут обнаружила там обвалившуюся штукатурку. Потолок полностью оголился — видны бетонные перекрытия.

«Доброе утро называется! Зато за коммуналку тяните, как с московскими ценами», — написала она.

31 декабря в Белореченском районе Краснодарского края крыши двух жилых домов обрушились под тяжестью мокрого снега. В переулке Фестивальном в Белореченске тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома, два человека получили серьезные травмы, 22-летнюю девушку не удалось спасти.

Незадолго до этого в Южно-Сахалинске произошло обрушение в здании пивоваренного завода. Пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Ранее в горящем на Ямале здании с магазинами обрушилась крыша.

