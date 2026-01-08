Во Франции рассказали, как баскетболиста Касаткина отпустили из тюрьмы

Французский юрист Ален Дюфло рассказал, как российский баскетболист Даниил Касаткин вышел из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. Его слова приводит «Чемпионат».

«Суд выносит только рекомендацию — за или против экстрадиции. Если суд выносит отрицательное решение — экстрадиция невозможна. Если положительное, как в случае Касаткина, окончательное решение об экстрадиции остается за премьер-министром Франции, у которого есть такая возможность. Политические отношения между Францией и США нехорошие, они же стали следствием по делу Касаткина», — сказал Дюфло.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

