Журналист Херш рассказал, на что была нацелена операция США в Венесуэле

Херш: операция США в Венесуэле была нацелена на прекращение поставок нефти в КНР

Американская военная операция в Венесуэле была направлена не только на свержение президента Николаса Мадуро, но и на прекращение поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, передает РИА Новости.

«Целью операции было не только устранение коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что принципиально важно, перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Следующей целью, как мне сообщили, станет Иран — еще один крупный поставщик нефти КНР, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире», — подчеркнул он.

Херш отметил, что Тегеран в настоящее время находится под существенным внутренним давлением на фоне дефицита воды и нехватки базовых товаров, а также последствий авиаударов, которые нанесли США и Израиль в июне 2025 года. По словам журналиста, целью атаки были не только объекты иранской ядерной программы, но и ключевые элементы системы противовоздушной обороны (ПВО) исламской республики, а также правительственная инфраструктура.

Стратегия Вашингтона, уточняет Херш, в отношении Венесуэлы и возможного давления на Иран вписывается в более широкую линию на ослабление энергетических связей Китая с поставщиками дешевых углеводородов и подрыв экономических позиций Пекина.

7 января официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала «типичным буллингом» попытки Соединенных Штатов заставить Венесуэлу разорвать связи с РФ и КНР ради передачи нефтяных ресурсов американским компаниям.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

