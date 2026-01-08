Глава округа Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Размер шрифта
Глава Грайворонского округа Панков пострадал при атаке дрона ВСУ
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение во время атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник выехал в село Головчино, он собирался осмотреть место атаки вражеских беспилотников. В этот момент противник повторно атаковал объект.

«С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что глава района уже в третий раз получает ранение во время выполнения своих обязанностей. Гладков пожелал ему скорейшего выздоровления.

До этого в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины двух муниципалитетов в Белгородской области пострадали два мирных жителя. По словам Гладкова, один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина.

