В родном городе Зеленского произошел частичный блэкаут после ударов ВС РФ

Вооруженные силы РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Кривого Рога в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На родине Владимира Зеленского частичный блэкаут», — отмечается в сообщении.

На Украине говорят, что российские военные атакуют ракетными комплексами «Искандер» и беспилотниками «Герань-2».

8 января глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ударов по энергетическим объектам 29,3 тысяч абонентов были аварийно отключены от электроэнергии. По его словам, эта атака стала одной из крупнейших с начала конфликта на Украине. Вилкул добавил, что «очень сложной» остается ситуация со светом в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.

До этого в минэнерго Украины сообщили, что две области почти полностью остались без электричества. В ведомстве уточнили, что речь идет о Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее жителей Киева призвали зарядить пауэрбанки и запастись водой из-за морозов и обстрелов.