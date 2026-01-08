Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Дипломаты РФ отреагировали на ситуацию с рейсом Дубай-Москва

Генконсульство Дубае: следим за ситуацией с самолетом, подавшим сигнал бедствия
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Генконсульство России в Дубае следят за ситуацией с самолетом, подавшим сигнал бедствия и вернувшимся в аэропорта вылета. Об этом пишет ТАСС.

Там также добавили, что пассажиров обеспечат питанием и, если появится необходимость, разместят в гостинице.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам. Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме. В компании подчеркнули, что решение было принято в соответствии со стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, угрозы для полета нет.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее в Калининграде пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580525_rnd_5",
    "video_id": "record::7d0386ed-6ccc-4b99-b164-3185a17abc0d"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+