Дипломаты РФ отреагировали на ситуацию с рейсом Дубай-Москва

Генконсульство России в Дубае следят за ситуацией с самолетом, подавшим сигнал бедствия и вернувшимся в аэропорта вылета. Об этом пишет ТАСС.

Там также добавили, что пассажиров обеспечат питанием и, если появится необходимость, разместят в гостинице.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам. Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме. В компании подчеркнули, что решение было принято в соответствии со стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, угрозы для полета нет.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее в Калининграде пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов.