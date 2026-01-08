Лукашенко оценил вероятность повторения «венесуэльского сценария» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сценарий силового смещения власти по аналогии с Венесуэлой в республике нереализуем, так как все меры на этот случай заранее предусмотрены. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, на заседании Совета безопасности республики в прошлом году были заранее распределены роли на случай возможной чрезвычайной ситуации. Свое заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг насильственного вывоза американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Слушайте, как в воду смотрели, поэтому вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что для предотвращения подобного сценария все представители власти и общества должны осознавать свою ответственность.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее Лукашенко назвал операцию США в Венесуэле «уступкой Трампа военным».