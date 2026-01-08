Лукашенко заявил, что похищение Мадуро связано с предательством и сговором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро связано с предательством и сговором. Его слова приводит агентство БелТа.

Тему Венесуэлы он поднял после церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

«Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство», — сказал он.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал действия Соединенных Штатов в отношении Мадуро «театральным представлением».

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее ЦРУ назвало Трампу кандидатов на управление Венесуэлой.