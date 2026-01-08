В Киевской области без света остались десятки тысяч домохозяйств

ДТЭК: в Киевской области 75 тысяч домохозяйств остались без света из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия на Украине привели к тому, что в Киевской области 75 тысяч домохозяйств остались без электричества. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

8 января в Днепропетровской области Украины было остановлено движение электричек в связи с полным блэкаутом. В регионе была остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций. По словам председателя областного совета Николая Лукашука, власти области не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение.

Утром министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в Днепропетровской области без водоснабжения и отопления остаются более 1 млн абонентов.

Тем временем власти Киева рекомендовали жителям украинской столицы заблаговременно позаботиться о собственной безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистемы. Горожанам посоветовали найти и сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов, а также зарядить пауэрбанки и портативные источники питания.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.