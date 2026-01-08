В уральском городе произошел взрыв на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле человека не спасли при взрыве на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле произошел взрыв на мебельной фабрике — в результате не удалось спасти одного человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, пишет РИА Новости.

«В 17.12 (19.12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади в один «квадрат» и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика» на площади в 50 «квадратов». Причина: взрыв твердотопливного котла. В 18.01 (20.01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 13 единиц техники и 42 человека.

