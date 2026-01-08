Размер шрифта
Новости. Общество

В уральском городе произошел взрыв на мебельной фабрике

В Нижнем Тагиле человека не спасли при взрыве на мебельной фабрике
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Нижнем Тагиле произошел взрыв на мебельной фабрике — в результате не удалось спасти одного человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, пишет РИА Новости.

«В 17.12 (19.12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади в один «квадрат» и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика» на площади в 50 «квадратов». Причина: взрыв твердотопливного котла. В 18.01 (20.01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 13 единиц техники и 42 человека.

8 января в Кисловодске произошел произошел пожар на территории национального парка в районе Сосновой горки. Глава города-курорта Евгений Моисеев уточнил, что возгорание сухой травы тушит лесопожарная команда кисловодского нацпарка. Он призвал горожан не разводить костры в сухую погоду и не бросать окурки на территории парка.

Ранее в Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580591_rnd_8",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
