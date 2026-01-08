Мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока

Сильный снегопад накрыл Москву раньше, чем прогнозировали специалисты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах — хлопья снега, которые накрыли столичный район Бирюлево. О том, что в Москву и область придет непогода, ранее предупреждали синоптики и МЧС. По данным экстренных служб, снег будет идти почти сутки — до вечера 9 января», — сказано в посте.

Как сообщили каналу водители, движение на трассе М4 «Дон» затруднено из-за нечищеной дороги. На кадрах видно, как автомобилисты пробираются сквозь занесенное снегом дорожное полотно.

До этого в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» сообщалось, что в столице России менее чем за двое суток может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад ожидается в Москве, начиная с 21:00 8 января и до конца дня 9 января. Он будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить более 30 см.

Ранее были названы способы защититься от травм во время наледи и снегопадов.