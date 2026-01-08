Сенат США проголосовал за ограничение военных действий Трампа против Венесуэлы

Сенат принял резолюцию о запрете участия войск США в действиях против Венесуэлы

Сенат конгресса США проголосовал за продолжение работы над резолюцией, которая запретит администрации президента Дональда Трампа применять военную силу против Венесуэлы без санкции законодателей. Об этом сообщается на сайте сената.

За документ проголосовали 52 сенатора, против — 47. Резолюция носит характер требования к исполнительной власти и направлена на ограничение полномочий президента в одностороннем начале военных действий.

Согласно конституции США, право объявлять войну принадлежит конгрессу. Закон о военных полномочиях 1973 года также обязывает президента уведомлять законодателей о начале военных операций, однако на практике это требование неоднократно игнорировалось в ходе кампаний во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

Ранее Лукашенко заявил, что похищение Мадуро связано с предательством и сговором.