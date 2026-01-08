Размер шрифта
В США не хотят «значимых ролей» Ирана и России в Венесуэле

Райт: США не хотят, чтобы Иран и Россия играли в Венесуэле значимую роль
Nathan Howard/Reuters

США не хотят, чтобы «значимую роль» в Венесуэле играли Россия и Иран. Об этом в интервью Fox Business заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Мы не хотим, чтобы Иран, другие террористические организации и Россия играли значимую роль в Венесуэле», — сказал он.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.

