Названа причина возвращения рейса Дубай — Москва в аэропорт вылета

Борт Дубай — Москва авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации двигателя. Об этом сообщил Ространснадзор в своем Telegram-канале.

«Воздушное судно Boeing 767‑200 (регистрационный номер 73081), эксплуатируемое ПАО «Авиакомпания «UTair», выполняло рейс UTA716 по маршруту Дубай - Москва. В ходе полёта экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки №2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам. Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме. В компании подчеркнули, что решение было принято в соответствии со стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, угрозы для полета нет.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

