Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

«Сразу сказал, что не будет играть»: экс-футболист «Зенита» о трансфере бразильского игрока

Экс-футболист Канищев: Жерсон сразу сказал, что не будет играть за «Зенит»
Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал трансфер футболиста Жерсона в бразильский «Крузейро». Его слова передает «Чемпионат».

«Можно только поздравить «Зенит», что он все-таки вернет вложенные в Жерсона деньги. Жаль, игрок был хороший, но по определенной причине просто не захотел здесь играть. Жерсон просто оказался порядочным парнем и отнесся с уважением к своим агентам, которых обманули. Он сразу сказал, что не будет здесь играть. Вот и все», — сказал Канищев.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Зенит» продал самого дорогого легионера за 30 млн евро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580699_rnd_8",
    "video_id": "record::38dbc9f4-81c9-479e-a881-5c683916c4c3"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+