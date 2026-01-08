«Сразу сказал, что не будет играть»: экс-футболист «Зенита» о трансфере бразильского игрока

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал трансфер футболиста Жерсона в бразильский «Крузейро». Его слова передает «Чемпионат».

«Можно только поздравить «Зенит», что он все-таки вернет вложенные в Жерсона деньги. Жаль, игрок был хороший, но по определенной причине просто не захотел здесь играть. Жерсон просто оказался порядочным парнем и отнесся с уважением к своим агентам, которых обманули. Он сразу сказал, что не будет здесь играть. Вот и все», — сказал Канищев.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

