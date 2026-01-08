Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Президент Франции призвал избежать противопоставления БРИКС и G7

Макрон призвал не превращать БРИКС и G7 в направленные друг против друга клубы
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего ежегодного выступления перед французскими послами призвал не допускать превращения БРИКС и «Группы семи» (G7) в направленные друг против друга структуры. Трансляцию вел Елисейский дворец на своей странице в социальной сети X.

«Приоритет: одновременно с устранением глобальных дисбалансов в G7 сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации мира и не превращать G7 в антикитайский клуб или клуб раскола мира, или клуб анти-БРИКС и не позволить БРИКС стать клубом анти-G7», — подчеркнул Макрон.

По словам президента, если бы данные структуры оказались противопоставлены друг другу, то такая ситуация стала бы наихудшим сценарием развития событий.

В июле российский лидер Владимир Путин заявил о существенном превосходстве БРИКС над государствами «Большой семерки» (G7) по экономическим показателям. Глава государства отметил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. Совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает $77 трлн, в то время как у G7 — $57 трлн.

Ранее Песков назвал G7 отжившей организацией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580567_rnd_6",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+