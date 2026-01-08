Макрон призвал не превращать БРИКС и G7 в направленные друг против друга клубы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего ежегодного выступления перед французскими послами призвал не допускать превращения БРИКС и «Группы семи» (G7) в направленные друг против друга структуры. Трансляцию вел Елисейский дворец на своей странице в социальной сети X.

«Приоритет: одновременно с устранением глобальных дисбалансов в G7 сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации мира и не превращать G7 в антикитайский клуб или клуб раскола мира, или клуб анти-БРИКС и не позволить БРИКС стать клубом анти-G7», — подчеркнул Макрон.

По словам президента, если бы данные структуры оказались противопоставлены друг другу, то такая ситуация стала бы наихудшим сценарием развития событий.

В июле российский лидер Владимир Путин заявил о существенном превосходстве БРИКС над государствами «Большой семерки» (G7) по экономическим показателям. Глава государства отметил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. Совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает $77 трлн, в то время как у G7 — $57 трлн.

Ранее Песков назвал G7 отжившей организацией.