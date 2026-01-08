Макрон отреагировал на возвращение во Францию Винатье

Макрон с облегчением воспринял известие о возвращении Винатье во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в соцсети X, что с облегчением воспринял известие о возвращении на родину французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

«Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», — написал французский лидер.

Он также поблагодарил дипломатических представителей республики за их усилия.

Незадолго до этого в ФСБ сообщили, что президент России Владимир Путин указом помиловал Винатье, приговоренного в РФ к трем годам колонии за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Его обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к хакерской сети.

19 декабря президент России в ходе прямой линии заявил, что впервые слышит о деле Винатье. Тогда глава государства обещал «обязательно узнать» о нем.

Ранее в Кремле рассказали о российско-французских контактах по делу Винатье.