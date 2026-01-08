Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Макрон отреагировал на возвращение во Францию Винатье

Макрон с облегчением воспринял известие о возвращении Винатье во Францию
Maxim Shemetov/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в соцсети X, что с облегчением воспринял известие о возвращении на родину французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

«Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», — написал французский лидер.

Он также поблагодарил дипломатических представителей республики за их усилия.

Незадолго до этого в ФСБ сообщили, что президент России Владимир Путин указом помиловал Винатье, приговоренного в РФ к трем годам колонии за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Его обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к хакерской сети.

19 декабря президент России в ходе прямой линии заявил, что впервые слышит о деле Винатье. Тогда глава государства обещал «обязательно узнать» о нем.

Ранее в Кремле рассказали о российско-французских контактах по делу Винатье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580309_rnd_3",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+